Renvoi du procès à huis clos du rappeur Doums pour violences conjugales sur Adèle Exarchopoulos

Le rappeur Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, arrive au tribunal de Paris pour son procès pour violences conjugales répétées sur l'actrice Adèle Exarchopoulos, son ex-compagne, le 29 juin 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé lundi au 8 février le procès à huis clos du rappeur Doums pour violences conjugales répétées sur l'actrice Adèle Exarchopoulos, son ex-compagne.

Âgé de 33 ans, Mamadou Coulibaly de son vrai nom est accusé de violences habituelles commises entre 2017 et 2025 sur l'actrice de 32 ans aux deux César, qui a partagé sa vie jusqu'en 2018 et avec qui elle a eu un fils, lui causant une incapacité totale de travail (ITT) de deux mois.

La justice reproche au rappeur d'avoir notamment frappé au visage la star de "La vie d'Adèle", de lui avoir tiré les cheveux, d'avoir mis son poing dans sa bouche, de l'avoir menacée de violences et de mort, selon la prévention lue en début d'audience par la présidente du tribunal.

Habillée tout de noir, les cheveux tirés en arrière, l'actrice s'est présentée au procès accompagnée de quelques proches dont son actuel compagnon, l'acteur François Civil, avec qui elle a partagé l'affiche de "Bac Nord" et "L'amour ouf".

Faisant droit à une demande d'Adèle Exarchopoulos, le tribunal a ordonné un huis clos partiel "afin d'assurer sérénité des débats et préserver dignité des parties", en raison de la notoriété des protagonistes du dossier. La presse et le public ont été invités à sortir, seuls pouvant rester les proches de la comédienne.

Au terme de quatre heures d'audience, la juridiction a décidé d'un renvoi du procès au 8 février, a appris l'AFP de source judiciaire, en raison de l'absence pour raison médicale de l'avocate habituelle de Doums.

Apparaissant détendu à l'audience, vêtu d'une ample chemise de lin blanche, foulard blanc noué sur la tête, Doums se trouve en état de récidive légale. Son casier judiciaire compte déjà trois condamnations pour des faits envers Adèle Exarchopoulos, l'une pour des violences conjugales, deux autres pour des appels et messages téléphoniques malveillants.

L'actrice Adèle Exarchopoulos et son avocate, Me Marie Grimaud, au tribunal de Paris le 29 juin 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Il a également été condamné en février à Créteil à huit mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur une autre compagne, au terme d'un procès déjà à huis clos.

Doums est un ancien membre du collectif L'Entourage, où il évoluait notamment au côté d'Alpha Wann, Deen Burbigo et Nekfeu. Ecouté par 480.000 auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, il a également formé avec l'artiste Népal le duo 2Fingz.