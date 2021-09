Rentrée réussie du CFA Arcadia campus de Mare Nostrum avec en marraine Hélène Grand'Eury

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a célébré la rentrée de son campus Arcadia le 21 septembre dernier avec pour marraine de la promotion 2021/2022 Mme Hélène Grand'Eury, pilote et vainqueur à de multiples reprises avec Charlotte Zucconi du rallye Aïcha des Gazelles dont l'édition 2018, au Maroc.

Dans la continuité de la refonte de son pôle Formation, le groupe Mare Nostrum mise sur la nouvelle génération avec le développement de son centre de Formation d'apprentis (CFA) qui devient Arcadia Campus « The Place To Learn ». Outre le renforcement de son offre et une nouvelle identité visuelle, le CFA s'organise pour s'étoffer de nouvelles formations qualifiantes dispensées en alternance pour répondre aux problématiques croissantes d'employabilité et de recrutement dont les entreprises font face.

Le campus propose ainsi dès cette rentrée de 2021 des formations de Gestionnaire de Paie et Administration Sociale (Bac +2) et de Consultant en recrutement en Agence d'Emploi (Bac+3) pour renforcer sa verticale RH. En parallèle de celle-ci d'autres verticales métiers sont en cours de construction dans le BTP, le Transport et d'autres compétences clés transversales.

Fort de cette nouvelle offre, le CFA compte déjà une progression de + de 400% d'apprentis pour la saison 2021/2022.