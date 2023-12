Rentabilité semestrielle en net retrait

Publication des résultats S1 2023/2024

A la suite de la publication de son CA S1 2023/2024, ressorti en forte hausse (85,0 M€, +30%), Focus communique des résultats en net recul et en dessous de nos attentes. L’EBITA du groupe s’établit à -1,5 M€ (vs 10,9 M€ au S1 2022/2023) pour un RNpg de -11,5 M€ (vs 1,4 M€). Le S2 sera, en matière de top line, moins bien orienté que le S1 du fait d’un effet de base exigeant et d’une actualité éditoriale limitée.

Un S2 sans reflet, mais un très fort exercice 2024/2025 est attendu

Les perspectives de Focus à court terme ne devraient pas apporter de surprise majeure. Aucune sortie de jeux n’est attendue sur le T3, trimestre qui avait été par ailleurs très dynamique l’année dernière (lancement de A Plague Tale et Evil West). La fin de l’exercice sera tout de même marquée par les deux sorties, à trois semaines d’écart, du très attendu Banisher: Ghosts of New Eden et de Expeditions: A MudRunner Game. A contrario, l’exercice 2024/2025 de la société s’annonce sous de bien meilleurs auspices avec, entre autres, 1/ une version améliorée d’Atlas Fallen, 2/ des opérations live-ops sur Expeditions: A MudRunner Game, mais aussi 3/ le lancement de plusieurs nouveautés, comme Warhammer 40 000: Space Marine 2, prévu pour septembre 2024, ou encore Train Sim World et Train Simulator Classic du côté de Dovetail Games.

Suite à cette publication, nous avons retravaillé en profondeur notre modèle et tablons à présent sur un chiffre d’affaires 2023/2024 de 179,2 M€, faisant ressortir une décroissance de -7,7% par rapport à l’exercice précédent. Côté rentabilité, nous sommes sévères et attendons désormais un EBITA (comprendre ROC, dans notre modèle) très légèrement positif, à 1,2 M€, pour un RN dans le rouge (-5,9 M€). Nous estimons par ailleurs que la dette nette du groupe atterrira à 129,9 M€. A plus long terme, nous modélisons une forte reprise de l’activité pour le groupe dès l’exercice 2024/2025 (237,8 M€ de CA attendu pour un ROC autour des 25 M€).

Recommandation

Suite à cette publication, à la revue de bon nombre de nos hypothèses de valorisation et à la dégradation de nos comparables, nous abaissons notre objectif de cours à 27€ (vs 49€) et conservons notre recommandation à Achat. Sur nos estimations, notre OC induit un multiple EV/EBIT 2024/2025e d’environ 12x.