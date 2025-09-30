Renouvellement complet du Conseil d'administration Élection du Dr Markus Cappel en tant que Président du Conseil d'administration

NANTES, France, 30 septembre 2025, 19 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), a tenu son Assemblée Générale annuelle aujourd’hui à Paris et se félicite de la participation de ses actionnaires à ce moment clé pour l’avenir de la Société. Les actionnaires ayant voté sur les résolutions représentent près de de 56 % du capital social d’OSE Immunotherapeutics et plus de 62 % des droits de vote.



Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont notamment voté en faveur de la nomination des administrateurs suivants :



o Caroline Mary, en tant que représentante des actionnaires salariés,

o Pascale Briand, Markus Cappel, Jonathan Cool, Marc Le Bozec, Shihong Nicolaou et

Alexis Peyroles.



À l’issue de l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni pour la première fois et a élu le Dr Markus Cappel en tant que Président.