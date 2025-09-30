 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 914,50
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renouvellement complet du Conseil d'administration Élection du Dr Markus Cappel en tant que Président du Conseil d'administration
information fournie par Boursorama CP 30/09/2025 à 19:30

NANTES, France, 30 septembre 2025, 19 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), a tenu son Assemblée Générale annuelle aujourd’hui à Paris et se félicite de la participation de ses actionnaires à ce moment clé pour l’avenir de la Société. Les actionnaires ayant voté sur les résolutions représentent près de de 56 % du capital social d’OSE Immunotherapeutics et plus de 62 % des droits de vote.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont notamment voté en faveur de la nomination des administrateurs suivants :

o Caroline Mary, en tant que représentante des actionnaires salariés,
o Pascale Briand, Markus Cappel, Jonathan Cool, Marc Le Bozec, Shihong Nicolaou et
Alexis Peyroles.

À l’issue de l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni pour la première fois et a élu le Dr Markus Cappel en tant que Président.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
6,7550 EUR Euronext Paris +13,53%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank