Coinbase investit dans la bourse de cryptomonnaies indienne CoinDCX à une valorisation de 2,45 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a déclaré mercredi qu'elle avait fait un investissement dans CoinDCX, qui, selon la plateforme d'échange de cryptomonnaies indienne, la valorise à une valorisation post-investissement de 2,45 milliards de dollars.

L'investissement de Coinbase Global fait suite à plusieurs tours d'investissement dans la plateforme indienne par la filiale de capital-risque de la société, Coinbase Ventures.

En avril 2022, Coinbase Ventures a participé à une levée de fonds de 135 millions de dollars pour CoinDCX, ce qui valorisait l'entreprise à 2,15 milliards de dollars post-investissement.

En juillet 2025, les revenus annualisés du groupe CoinDCX s'élevaient à environ 141 millions de dollars, tandis que l'ensemble de ses actifs sous conservation s'élevait à 1,2 milliard de dollars.

"Nous pensons que l'Inde et ses voisins contribueront à façonner l'avenir de l'économie on-chain mondiale. Cette transaction est soumise à des approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles", a déclaré Shan Aggarwal, directeur commercial de Coinbase, dans un communiqué annonçant l'investissement.