Renouvelables: Valorem lève 200 millions d'euros auprès de deux nouveaux actionnaires

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Valorem, pionnier des énergies renouvelables en France, va renforcer son capital avec l'arrivée de deux nouveaux actionnaires apportant 200 millions d'euros, afin d'accélérer sa croissance, selon un communiqué de l'entreprise lundi.

Le groupe girondin indique avoir reçu une offre ferme prévoyant une levée de fonds de 200 millions d'euros auprès d'un consortium constitué des fonds AIP Management, spécialisé dans les investissements facilitant la transition énergétique, et IDIA, qui regroupe les activités de capital investissement du Crédit Agricole notamment dans la transition énergétique.

Deux autres fonds déjà présents au capital, GSO et IRDI, "profitent de l'opération pour renouveler leur confiance" aux côtés de Bpifrance via son fonds France Investissement Energie Environnement 2, précise Valorem.

De son côté, le fonds 3i Infrastructure cèdera sa participation à cette occasion, 8 ans après son arrivée au capital du groupe.

Au total, l'opération, y compris la levée de fonds auprès des nouveaux actionnaires, porte sur "plus de 550 millions d'euros", elle est destinée à "accélérer (la) croissance et (le)développement" de Valorem, souligne-t-il.

Le groupe présent aujourd'hui en France, en Grèce, en Pologne et en Finlande, vise 2 GW de capacité installée en 2028 contre un peu moins de 900 mégawatts aujourd'hui.

"Ce nouveau chapitre va permettre au groupe de poursuivre ses ambitions de développement", s'est félicité Jean-Yves Grandidier, président-fondateur de Valorem.

"Nous sommes impatients de tirer parti des connaissances et de l'expérience d'AIP sur le marché européen des énergies renouvelables pour continuer à développer nos projets et à faire avancer la transition énergétique", a-t-il ajouté.

"Valorem s'est distinguée par ses fondations solides, son expérience éprouvée et ses capacités complètes dans le domaine de l'énergie renouvelable", a de son côté déclaré Kasper Hansen, le patron de AIP, basé à Copenhague. "Son solide portefeuille d'actifs opérationnels et de développement offre à la fois un potentiel de croissance et de stabilité", a-t-il ajouté en se réjouissant de "soutenir ses ambitieux projets d'expansion".

L'opération, soumise aux procédures règlementaires, devrait être bouclée au premier trimestre 2025.

Valorem, spécialisé dans les énergies photovoltaïque et éolienne, a réalisé un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros en 2023.

Fondé en 1994, il a au cours des huit dernières années multiplié par cinq sa capacité installée et prévoit de produire 1,5 TWh en 2024.