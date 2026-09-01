Renk accélère fortement ses capacités de production en Allemagne

Le spécialiste des solutions de propulsion militaire prévoit de plus que tripler sa production annuelle de transmissions d'ici 2030, tout en renforçant notamment son site de Rheine (Allemagne).

Renk annonce une importante extension de ses capacités de production en Allemagne, avec l'objectif de dépasser 2 000 transmissions par an sur son site d'Augsbourg d'ici 2030.

A Rheine, les capacités dédiées à la défense progressent de plus de 30% par an depuis 2025. Le groupe vient d'y inaugurer 3 nouveaux centres d'usinage et prévoit d'investir plus de 20 millions d'euros sur ce site d'ici 2030.

Cette extension permettra notamment de fabriquer des composants pour la transmission HSWL 256, utilisée dans le véhicule de combat d'infanterie Puma.

Dans le cadre de l'initiative "Made for Germany", Renk prévoit par ailleurs d'investir jusqu'à 325 MEUR en Allemagne d'ici 2028 dans la numérisation, l'innovation et l'accroissement des capacités. Ces investissements doivent également soutenir les nouveaux objectifs capacitaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et les programmes de modernisation de la Bundeswehr et des forces alliées.