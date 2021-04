Renforcement du pôle Formation - Nomination d'Anne Poinson en tant que Responsable pôle Formation

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le renforcement de son pôle Formation avec la nomination d'Anne Poinson au poste de Responsable du pôle Formation.

Après avoir débuté sa carrière au sein du service des Ressources Humaines de grandes entreprises, Anne Poinson prend la direction d'un établissement d'enseignement supérieur privé à Grenoble pendant 15 ans. Grâce à son expertise dans le domaine de la formation, ses qualités de gestionnaire et son sens du collectif, elle structurera et développera le pôle Formation de Mare Nostrum dans les différents domaines d'intervention du Groupe : industrie, logistique, BTP, RH, Qualité-SécuritéEnvironnement (QSE), sport et immobilier.

Forte de son expertise dans le domaine de l'enseignement supérieur, elle accompagnera également le Groupe dans le renforcement de son offre de formation en apprentissage avec le développement de son Centre de Formations des Apprentis (CFA).