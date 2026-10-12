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René Holecek se renforce au capital de Clariane
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 12:04

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René Holecek a déclaré vendredi à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 28 septembre, directement et par l'intermédiaire de la société Leima Valeurs a.s. qu'il contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Clariane, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

L'homme d'affaires tchèque a précisé détenir, directement et indirectement, 36 124 701 actions Clariane représentant autant de droits de vote, soit 10,10% du capital et des droits de vote du groupe français spécialisé dans la prise en charge de la dépendance.

René Holecek envisage, en fonction des conditions et des opportunités de marché, d'acquérir des actions Clariane supplémentaires, mais pas de prendre le contrôle de la société ni de demander la nomination d'administrateurs supplémentaires au conseil d'administration.

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