Renault veut réduire de 2 mds d'euros ses coûts structurels dans les trois ans à venir

BOULOGNE-BILLANCOURT, 14 février (Reuters) - Clotilde Delbos, directrice générale par intérim de Renault SA RENA.PA , a déclaré vendredi: * RENAULT-LA CHINE EST UNE SOURCE DE PRÉOCCUPATION EN RAISON DU CORONAVIRUS ET DE LA PERFORMANCE DES COENTREPRISES - DG * RENAULT-LE GROUPE VA PASSER EN REVUE CETTE ANNÉE SES ACTIFS NON STRATÉGIQUES - DG * RENAULT VEUT RÉDUIRE DE DEUX MILLIARDS D'EUROS SES COÛTS STRUCTURELS AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES - DG * RENAULT-NOS RÉSERVES DE LIQUIDITÉ SONT CONFORMES À NOTRE OBJECTIF INTERNE ET DÉPASSENT LARGEMENT NOS BESOINS POUR LES ANNÉES À VENIR - DIRECTEUR FINANCIER ADJOINT * RENAULT-IL EST PRÉMATURÉ D'ÉVOQUER LE NIVEAU DE DIVIDENDE QUI SERA DÉTERMINÉ EN 2021 - DG * RENAULT-NOUS DEVONS RÉDUIRE DE MANIÈRE DRASTIQUE NOS COÛTS FIXES, -20% EST À PEU PRÈS LE BON ORDRE DE GRANDEUR - DG * RENAULT NE PEUT SE PAYER LE LUXE D'ATTENDRE L'ARRIVÉE À SA TÊTE DE LUCA DE MEO EN JUILLET POUR AGIR SUR LES COÛTS FIXES - DG * RENAULT PRÉSENTERA EN MAI DES ACTIONS POUR OPTIMISER SON EMPREINTE INDUSTRIELLE ET UTILISER AU MIEUX L'ALLIANCE AVEC NISSAN ET MITSUBISHI - DG * RENAULT RÉFLÉCHIT AUSSI À ÉTENDRE SON PARTENARIAT DANS LES GRANDS FOURGONS AVEC RENAULT TRUCKS (VOLVO) - DG * RENAULT N'A PAS DISCUTÉ UNE SEULE FOIS D'UN CHANGEMENT DE L'ÉQUILIBRE ACTIONNARIAL AVEC NISSAN DEPUIS QUE LA NOUVELLE GOUVERNANCE EST EN PLACE - DG * CORONAVIRUS-L'USINE RENAULT EN CORÉE DEVRAIT ROUVRIR LA SEMAINE PROCHAINE MAIS CERTAINES PIÈCES COMMENCENT À MANQUER DANS D'AUTRES USINES - DG Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -2.70% RENAULT Euronext Paris -2.37%