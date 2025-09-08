 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Renault veut accélérer sa transformation face à la concurrence chinoise-DG
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 20:01

Le futur plan stratégique de Renault RENA.PA s'inscrira dans la continuité du plan "Renaulution" porté par Luca de Meo, a déclaré lundi le nouveau directeur général du constructeur automobile, François Provost, qui a récemment succédé à l'Italien parti dirigé le groupe de luxe Kering PRTP.PA .

Le futur plan prévoit une offensive produit aussi forte que sur les dernières années, a ajouté François Provost en marge de la présentation de la nouvelle Clio 6 au salon de l'automobile de Munich, en Allemagne.

L'autre priorité du plan sera de croître à l'international, notamment en Amérique latine et en Inde, a indiqué le dirigeant.

Nommé fin juillet pour remplacer Luca de Meo, l'architecte du redressement et de la transformation de Renault, François Provost a remanié en septembre son équipe de direction pour maintenir le constructeur automobile français dans la course à l'électrification et aux logiciels malgré une taille inférieure à nombre de ses rivaux et une concurrence accrue des nouveaux entrants chinois sur le marché européen.

Il a notamment nommé le directeur général de la marque Renault au poste nouvellement créé de "Chief growth officer" pour renforcer les synergies entre les marques du groupe et une cadre de Mercedes à la tête de la marque low cost Dacia.

(Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)

