Renault va investir plus de €10 mds sur cinq ans dans l'électrique en France

Le groupe Renault investira plus de 10 milliards d'euros en France au cours des cinq prochaines années dans les véhicules électriques et les voitures plus abordables, a déclaré samedi le directeur général du constructeur automobile, François Provost.

"Ces cinq dernières années, on a investi 13 milliards d'euros en France pour transformer entièrement notre outil industriel pour miser sur l'électrique", a-t-il déclaré sur France Inter.

"Et dans les cinq prochaines années, si le contexte social et politique en France le permet, on réinvestira plus de 10 milliards d'euros pour continuer à pousser sur l'électrique et à rendre les voitures plus abordables", a-t-il ajouté.

Le groupe au losange, dont la R5 électrique fabriquée à Douai est l'une des voitures électriques les plus vendues, prévoit également une hausse de sa production en France de plus de 25% en 2026 par rapport à l'année dernière, grâce à l'essor des véhicules électriques.

"En 2025, on a produit 500.000 voitures en France. 2026, on en produira au moins 25% de plus", a dit François Provost.

Les véhicules électriques ont représenté 42% des immatriculations de voitures neuves en France le mois dernier, un niveau record soutenu par la flambée des prix du carburant observée depuis le début de la guerre en Iran.

(Gilles Guillaume; rédigé par Claude Chendjou)