Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault va céder sa plateforme de VTC Marcel, rapporte La Tribune Reuters • 14/10/2020 à 19:16









RENAULT VA CÉDER SA PLATEFORME DE VTC MARCEL, RAPPORTE LA TRIBUNE PARIS (Reuters) - Renault devrait annoncer dans les prochains jours la cession de sa plateforme VTC Marcel achetée en 2017, rapporte mercredi le quotidien La Tribune dans son édition en ligne. "La stratégie mobilité de Renault s'est concentrée sur une démarche BtoB. Difficile alors d'y voir une place pour un acteur du VTC qui n'est pas sur le podium sur son marché", souligne le quotidien économique. "A cela, il faut ajouter la conjoncture très difficile du marché du VTC amputé de près de 20% de son activité sur un an après la crise du Covid", ajoute-t-il. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris, Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.46%