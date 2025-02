Renault: une nouvelle gamme de fourgons 100% électriques information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé lundi les noms et les silhouettes de sa future gamme de fourgons utilitaires 100% électriques, qui sera composée des véhicules 'Estafette', 'Goelette' et 'Trafic'.



La marque au losange explique vouloir proposer une gamme complète, flexible et évolutive, basée sur son architecture de logiciel dite 'SDV' ('software defined vehicle') développée par sa filiale d'électrification Ampere.



Cette nouvelle ligne s'inscrit également dans le cadre de la collaboration engagée avec Flexis, une entreprise indépendante fondée en collaboration avec Volvo et CMA CGM.



Avec le Renault Trafic E-Tech, le constructeur prévoit de mettre sur le marché la quatrième génération de son Renault Trafic, déjà produit à plus de 2,5 millions d'exemplaires depuis 1980.



Le véhicule affiche des proportions contemporaines et un design monovolume, avec une silhouette 'épurée et dynamique'.



La Goelette E-Tech electric se déclinera, elle en trois versions: châssis cabine, box et benne, offrant ainsi un vaste panel de véhicules transformés.



L'Estafette E-Tech propose, enfin, une réinterprétation contemporaine du véhicule utilitaire Renault iconique des années 1960, adaptée aux exigences de la logistique urbaine moderne.



Son design est largement inspiré de Renault Estafette Concept présenté en septembre dernier.



Les trois véhicules seront produits en France, à l'usine Renault Group de Sandouville, et disponibles à partir de 2026.





