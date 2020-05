Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Une augmentation de capital pas à l'ordre du jour-DG Reuters • 29/05/2020 à 10:58









29 mai (Reuters) - Renault SA RENA.PA : * RENAULT NE FERMERA QU'UN SEUL DE SES 14 SITES INDUSTRIELS EN FRANCE À L'HORIZON 2022, CHOISY-LE-ROI, POUR LEQUEL LE GROUPE VA "VALORISER LES COMPÉTENCES EN RÉGION PARISIENNE"-SENARD * RENAULT-JEAN-DOMINIQUE SENARD S'EST ENTRETENU AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION BRETAGNE SUR L'AVENIR DE LA FONDERIE DE CAUDAN, UNE VASTE CONCERTATION AURA LIEU * RENAULT-LE STATU QUO N'EST PAS POSSIBLE NON PLUS DANS L'USINE DE DIEPPE, UNE RÉFLEXION SUR LA VALORISATION DU SITE ET DE LA MARQUE ALPINE DOIT AVOIR LIEU-SENARD * RENAULT CONFIRME SON INTENTION DE PRODUIRE EN FRANCE UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE DE 100KW QU'IL ÉTAIT PRÉVU DE FABRIQUER JUSQU'ICI EN CHINE-DELBOS * RENAULT A LARGEMENT ASSEZ DE FONDS PROPRES POUR FAIRE AUX COUTS DE RESTRUCTURATION OU A LA CONTRIBUTION NEGATIVE DE NISSAN A SES RESULTATS, UNE AUGGMENTATION DE CAPITAL N'A PAS ÉTÉ DISCUTÉE AVEC LES ACTIONNAIRES-DELBOS Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -5.96%