Renault-Une augmentation de capital pas à l'ordre du jour-DG
Reuters•29/05/2020 à 10:58
29 mai (Reuters) - Renault SA RENA.PA :
* RENAULT NE FERMERA QU'UN SEUL DE SES 14 SITES INDUSTRIELS EN FRANCE À L'HORIZON 2022, CHOISY-LE-ROI, POUR LEQUEL LE GROUPE VA "VALORISER LES COMPÉTENCES EN RÉGION PARISIENNE"-SENARD
* RENAULT-JEAN-DOMINIQUE SENARD S'EST ENTRETENU AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION BRETAGNE SUR L'AVENIR DE LA FONDERIE DE CAUDAN, UNE VASTE CONCERTATION AURA LIEU
* RENAULT-LE STATU QUO N'EST PAS POSSIBLE NON PLUS DANS L'USINE DE DIEPPE, UNE RÉFLEXION SUR LA VALORISATION DU SITE ET DE LA MARQUE ALPINE DOIT AVOIR LIEU-SENARD
* RENAULT CONFIRME SON INTENTION DE PRODUIRE EN FRANCE UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE DE 100KW QU'IL ÉTAIT PRÉVU DE FABRIQUER JUSQU'ICI EN CHINE-DELBOS
* RENAULT A LARGEMENT ASSEZ DE FONDS PROPRES POUR FAIRE AUX COUTS DE RESTRUCTURATION OU A LA CONTRIBUTION NEGATIVE DE NISSAN A SES RESULTATS, UNE AUGGMENTATION DE CAPITAL N'A PAS ÉTÉ DISCUTÉE AVEC LES ACTIONNAIRES-DELBOS
Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA
(Reporting By Gilles Guillaume)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-5.96%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer