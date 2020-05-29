CAC 40
4 731.88
-0.83%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
4 731.88
-0.83%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault-Une augmentation de capital pas à l'ordre du jour-DG
Reuters29/05/2020 à 10:58

29 mai (Reuters) - Renault SA RENA.PA :

* RENAULT NE FERMERA QU'UN SEUL DE SES 14 SITES INDUSTRIELS EN FRANCE À L'HORIZON 2022, CHOISY-LE-ROI, POUR LEQUEL LE GROUPE VA "VALORISER LES COMPÉTENCES EN RÉGION PARISIENNE"-SENARD

* RENAULT-JEAN-DOMINIQUE SENARD S'EST ENTRETENU AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION BRETAGNE SUR L'AVENIR DE LA FONDERIE DE CAUDAN, UNE VASTE CONCERTATION AURA LIEU

* RENAULT-LE STATU QUO N'EST PAS POSSIBLE NON PLUS DANS L'USINE DE DIEPPE, UNE RÉFLEXION SUR LA VALORISATION DU SITE ET DE LA MARQUE ALPINE DOIT AVOIR LIEU-SENARD

* RENAULT CONFIRME SON INTENTION DE PRODUIRE EN FRANCE UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE DE 100KW QU'IL ÉTAIT PRÉVU DE FABRIQUER JUSQU'ICI EN CHINE-DELBOS

* RENAULT A LARGEMENT ASSEZ DE FONDS PROPRES POUR FAIRE AUX COUTS DE RESTRUCTURATION OU A LA CONTRIBUTION NEGATIVE DE NISSAN A SES RESULTATS, UNE AUGGMENTATION DE CAPITAL N'A PAS ÉTÉ DISCUTÉE AVEC LES ACTIONNAIRES-DELBOS

Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées

RENAULT
Euronext Paris -5.96%
© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer