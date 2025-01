Renault: un partenariat pour la recharge rapide en Italie information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la signature d'un accord-cadre entre sa marque Mobilize et Free To X, filiale d'Autostrade per l'Italia dédiée à la recharge rapide, pour développer des infrastructures de recharge rapide en Italie.



Grâce à ce projet, Mobilize procédera à l'acquisition d'une participation significative dans Free To X, dont le réseau comprend actuellement plus d'une centaine de stations de recharge haute puissance principalement situées sur les autoroutes.



Les parties entendent améliorer l'infrastructure de recharge en Italie, en se concentrant sur des emplacements premium au-delà des autoroutes. La finalisation de la transaction entre Mobilize et Free To X est soumise à des approbations réglementaires.





