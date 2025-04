Renault: un nouveau centre de design en Inde information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Renault annonce l'inauguration de son tout nouveau centre de design en Inde: Renault Design Center Chennai.



Cette étape fait suite à l'annonce de la reprise à 100 % de son site industriel. Le groupe a en effet réalisé l'acquisition des 51 % restants de son usine de Chennai auprès de son partenaire Nissan.



'L'ouverture de ce centre de design marque un tournant majeur pour Renault en Inde. Elle s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie de la marque, renault. rethink, qui incarne une vision ambitieuse et renouvelée du marché indien' explique la direction dans son communiqué.



Venkatram Mamillapalle, CEO et Directeur Général des opérations Renault Inde, a déclaré : ' Le lancement de la stratégie renault. rethink marque un nouveau chapitre pour Renault en Inde. L'ouverture de ce nouveau centre de design à Chennai jouera un rôle crucial dans le déploiement du Renault International Game Plan, en contribuant à la fois aux programmes produits locaux et globaux.'





