Renault tire son épingle du jeu dans un marché automobile français en repli

La Plateforme automobile hexagonale (PFA) a fait savoir le 1er janvier que le marché français des véhicules légers s'est contracté de 5,1% en 2025, repassant sous le seuil des deux millions d'immatriculations (1 992 659 unités). Les voitures particulières reculent de 5% à 1,63 million d'unités, tandis que les utilitaires affichent une baisse plus marquée (-5,6%). Cette tendance baissière s'est confirmée jusqu'à décembre, mois au cours duquel les immatriculations ont chuté de près de 6%, malgré un jour ouvré supplémentaire.
Clio et R5 E-Tech en fers de lance
Dans ce contexte défavorable, Renault en profite pour montrer ses muscles via un communiqué qui fait la part belle au "succès des nouveaux produits", à la stratégie commerciale "robuste" et au "leadership technologique". Avec 387 048 véhicules immatriculés, le constructeur gagne 0,8 point de part de marché pour atteindre 19,4% sur l'ensemble du périmètre VP VU. Il accentue sa domination sur les voitures particulières (17,5% de part de marché, 1,4 point) comme sur les utilitaires (28,2%).
Clio reste le modèle le plus vendu en France, toutes motorisations confondues, tandis que la Renault 5 E-Tech a pris les commandes du marché 100% électrique avec 40 383 unités écoulées et 11,2% de part de marché.
Renault tire parti de sa stratégie d'électrification multiforme. Leader du marché full hybride depuis 2023, la marque conforte sa position avec 133 190 unités vendues en 2025, soit 38,2% de part de marché. Elle s'impose aussi sur l'électrique, avec 81 004 immatriculations ( 46,5%) et 22,4% de part de marché, grâce au succès de la Renault 5, du Scénic et de la nouvelle Renault 4e, attendant l'arrivée de la Twingo E-Tech cette année.
La success-story boursière cale
En Bourse, l'action Renault n'a pas vraiment tiré parti de ses bonnes performances en France. Le titre a chuté de 24,7% en 2025, alors que le CAC 40 gagnait 10,4% et que l'indice Stoxx Europe 600 Automobile limitait ses pertes à 4,8%. Il faut dire que l'action sortait de trois années consécutives de progression et que l'industrie est en souffrance en Europe, prise en étau entre les surtaxes douanières des Etats-Unis et le flot de véhicules électriques en provenance de Chine.
