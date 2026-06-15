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Renault : tente de renouer avec les 30E, surveiller surtout 30,5E
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 13:57

Renault bénéficie déjà de la perspective d'un "retour à la normale" sur le marché pétrolier : le titre tente de renouer avec les 30E, résistance des 27 et 29 mai qui coïncide avec la MM100.

L'objectif prioritaire reste le refranchissement de la résistance oblique baissière moyen terme qui gravie vers 30,5E, qui ouvrirait la route des 32,5E, ex-résistance du 17 avril et MM200.

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