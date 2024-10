Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: succès du plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Renault Group fait savoir que son plan d'actionnariat salarié, Renaulution Shareplan 2024, a connu un succès notable avec une participation de 43 %, en hausse par rapport à 36 % en 2023.



'Ce succès est un nouveau signe de la confiance des salariés dans la stratégie de l'entreprise', a déclaré Luca de Meo, CEO Renault Group.



Plus de 93 000 salariés recevront 7 actions gratuites, et près de 46 000 d'entre eux ont souscrit à des actions à un prix réduit de 29,26 euros.



Au total, environ 1,88 million d'actions, représentant 0,64 % du capital de Renault SA, seront transférées aux employés, leur permettant de détenir environ 5,74 % de l'entreprise.







