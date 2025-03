Renault: succès d'une expérimentation de miniBus autonomes information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part du succès, dans le cadre de sa stratégie en véhicules autonomes, d'une expérimentation sur route ouverte lancée en mai 2024 avec son partenaire WeRide, avec deux miniBus autonomes circulant lors des internationaux de tennis de Roland-Garros.



'Avec 1.000 km parcourus et près de 700 personnes transportées, ce premier test grandeur nature a démontré la maturité de la technologie ainsi que la pertinence de cette solution de transport de personnes', affirme le constructeur automobile.



À la suite de cette expérimentation probante, de nombreux acteurs de la mobilité (collectivités, opérateurs de transport, gestionnaires de sites privés...) ont montré leur intérêt pour opérer cette solution dans leurs territoires.



'De nouvelles expérimentations sont déjà en cours à travers l'Europe, comme à Zurich (Suisse), Valence (France) et Barcelone (Espagne). Plusieurs autres seront annoncées très prochainement', ajoute le groupe au losange.





