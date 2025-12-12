Renault sort de l'autopartage, recentre Mobilize sur l'énergie

Renault Group RENA.PA a annoncé vendredi une restructuration de sa division de nouvelles mobilités "Mobilize Beyond Automotive", avec l'arrêt des activités d'autopartage, un ralentissement du déploiement des stations de charge rapide et un recentrage sur les activités énergie et données qui sont réintégrées au sein du constructeur automobile français.

"Les autres activités (...) aux perspectives de rentabilité limitées ou qui ne servent pas directement les priorités stratégiques du groupe, sont arrêtées", a dit le groupe au losange dans un communiqué.

Ces décisions, qui feront partie du nouveau plan stratégique que le directeur général François Provost présentera en mars, marquent la disparition de Mobilize en tant que "business unit" et entraîneront la suppression d'environ 80 postes sur les 450 environ que compte l'entité, a dit à Reuters une porte-parole de l'entité.

Luca de Meo avait créé Mobilize en 2021 pour explorer de manière autonome les nouvelles activités au-delà du coeur de métier du design, de la fabrication et de la vente de véhicules.

Le groupe privilégiera les départs volontaires et les mobilités internes, a ajouté la porte-parole. Le nombre de suppressions d'emplois n'inclut pas l'impact de l'arrêt progressif des services d'autopartage "Zity by Mobilize" déployés à Milan et à Madrid.

"Nous sommes dans un contexte d'ajustement de l'allocation du capital de Renault, l'industrie automobile est dans un contexte difficile, nous avons énormément d'investissements à financer", a déclaré à Reuters Jérôme Faton, directeur Energie chez Mobilize. "François Provost, en arrivant, a procédé à une revue et a jugé qu'investir massivement dans des stations de recharge rapide n'était pas forcément la priorité."

"Mobilize était une sorte d'incubateur, on a pu développer beaucoup de choses, on a pu tester beaucoup de produits, on a maintenant besoin de limiter le nombre de nouveaux produits qu'on lance", a-t-il ajouté.

Le quadricycle électrique Duo, modèle emblématique de Mobilize, est ainsi arrêté, tandis que sa version utilitaire Bento ne sera finalement pas commercialisée.

Renault a également décidé de ralentir son expansion dans les stations de recharge rapide en France et à l'étranger pour se concentrer sur son parc existant, comme l'ont révélé les Echos.

L'ambition est désormais d'atteindre 100 stations en France d'ici la fin de 2026, contre plus de 60 actuellement, et plus de 100 en Italie. L'objectif est donc revu à la baisse puisque Renault comptait jusqu'ici déployer 650 stations à l'horizon 2028 en Europe, tandis que les nouveaux projets dans des infrastructures en Belgique et en Espagne sont abandonnés.

Renault Group va par ailleurs réintégrer au sein de son propre réseau commercial les solutions de recharge électrique Charge Pass et V2G, commercialisées jusqu'ici sous la marque Mobilize, ainsi que les activités de l'entité dans la gestion des data d'utilisation des véhicules.

"Mobilize Beyond Automotive n'est plus une entité. L'utilisation commerciale de la marque Mobilize continue pour Mobilize Financial Services - la filiale financière de Renault - et sera évaluée, pour les autres offres, au cours des prochains mois", ajoute le communiqué.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)