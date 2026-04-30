Renault-Sénard n'ira pas au-delà de 2027

Jean-Dominique Sénard a confirmé jeudi qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat à la présidence de Renault et qu'il s'efforçait d'assurer sa succesion.

"Je ne ferai pas le mandat de trop et j'aurai à cœur d’assurer que ma succession se déroule avec une seule obsession : la défense des intérêts de l'entreprise et de ses équipes", a dit le patron de la marque au losange.

(Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Nicolas Delame)