Renault : ricoche de nouveau sous 34,5E
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:22

(Zonebourse.com) - Renault ricoche de nouveau sous 34,5E, tout comme les 25 et 29 juillet, les 28 août et 1er septembre et pourrait revenir prendre appui sur les 32,5E, comme les 12 et 27 août puis 3 et 4 septembre... et en cas d'enfoncement, venir retracer le plancher des 31,1E des,5, 6 et 7 août dernier.
Pas de grandes variations à redouter à la baisse... et un 'gap' très éloigné à combler à la hausse (40,84E du 15 juillet).

RENAULT
34,0100 EUR Euronext Paris -1,56%
