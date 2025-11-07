Renault réussit son retour sur le marché obligataire japonais
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 09:15
Selon le constructeur automobile au losange, cette transaction 'témoigne de la grande confiance des investisseurs japonais dans la stratégie de Renault Group et dans sa capacité à poursuivre et accélérer sa transformation'.
'Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures', poursuit le groupe.
Valeurs associées
|34,1800 EUR
|Euronext Paris
|+0,21%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, au terme d'une semaine marquée par les inquiétudes sur les valorisations des géants technologiques américains et la santé de la première économie du monde. À Paris, le CAC 40 gagne ... Lire la suite
-
IAG, propriétaire de British Airways, a fait état vendredi d'une légère hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, mais a souligné la faiblesse persistante de son offre de cabines économiques sur les points de vente ... Lire la suite
-
Wizz Air a reporté vendredi la réception d'une livraison de 88 Airbus à l'année fiscale 2033, contre 2030, et a réduit son engagement sur les avions long-courriers, la compagnie aérienne à bas prix cherchant à donner la priorité à la rentabilité. Le groupe hongrois ... Lire la suite
-
Le directeur général d' OPmobility a démissionné et sera remplacé par l'actuelle directrice générale déléguée du groupe dans l'attente de la nomination d'un nouveau DG, prévue dans le courant de l'année prochaine, a annoncé vendredi l'équipementier automobile. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer