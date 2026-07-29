Renault-Résultats meilleurs que prévu malgré la pression sur les prix

* CA +9,4% au S1 avec les partenaires, R5 et Clio 6

* Marge opérationnelle 5,2%, supérieure aussi aux attentes

* Retour à un bénéfice net, mais inférieur au consensus

* La pression concurrentielle sur les prix va continuer-CFO

* Objectifs annuels confirmés

(Actualisé avec précisions, citations)

par Gilles Guillaume et Nick Carey

Renault Group

RENA.PA a fait état mercredi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre, supérieure aux attentes, parvenant à résister à la pression croissante de ses concurrents historiques ou des nouveaux venus chinois sur les prix des voitures en Europe.

Le groupe au losange, dont les ventes en volume ont au contraire légèrement baissé de 0,4% sur la période à cause de problèmes logistiques chez sa marque low cost Dacia en début d'année, a réalisé un chiffre d'affaires de 30,3 milliards d'euros sur les six premiers mois de 2026, en croissance de 9,4%.

Selon un consensus fourni par Renault, 21 analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 29,4 milliards d'euros.

"Nos résultats du premier semestre confirment que notre modèle stratégique fonctionne, même dans un environnement qui est complexe", a déclaré le directeur général de Renault, François Provost, au cours d'une téléconférence de presse.

Plus petit des constructeurs automobiles historiques, Renault a lancé en mars un nouveau plan stratégique, "Futuready", pour faire croître ses ventes tout en préservant ses marges afin de pouvoir continuer à investir dans ses propres technologies d'électrification et de logiciels et rester indépendant en Europe.

Pour y parvenir, il veut s'inspirer des méthodes de l'ingénierie chinoise pour réduire les temps et les coûts de développement.

SE DIFFÉRENCIER FACE À LA CONCURRENCE

Malgré la compétition accrue sur le continent européen, toujours de loin son principal marché et la cible privilégiée des nouveaux concurrents chinois, Renault a confirmé ses objectifs pour 2026, à savoir une marge opérationnelle autour de 5,5%, contre 6,3% en 2025, et un free cash-flow de l'automobile d'environ 1,0 milliard d'euros, contre 1,47 milliard en 2025.

Le chiffre d'affaires du premier semestre a été soutenu par les ventes à partenaires, Renault produisant des modèles Nissan et Mitsubishi - et bientôt Ford - dans ses propres usines, par le succès des modèles électriques comme la R5 ou par le lancement de la Clio 6, vendue plus chère que son aînée Clio 5.

Le constructeur est ainsi parvenu à compenser la pression sur les prix exercée par des concurrents comme Stellantis et les marques chinoises qui devrait, selon le directeur financier Duncan Minto, se poursuivre sur le reste de l'année.

La marge opérationnelle a atteint 5,2%, supérieure au consensus qui donnait 5,0%. Renault a également renoué avec un bénéfice net, part du groupe, de 705 millions d'euros, après une perte nette de 11,18 milliards d'euros au premier semestre 2025, conséquence notamment d'une perte exceptionnelle de 9,3 milliards sur sa participation dans Nissan dont il a modifié la méthode de comptabilisation.

Le résultat net est cependant ressorti cette fois inférieur au consensus qui donnait 770 millions.

Renault entend poursuivre sur sa lancée au second semestre, avec de nouveaux véhicules comme la Twingo électrique, clin d'oeil à l'iconique Twingo 1, ou de nouvelles motorisations comme l'arrivée de l'hybride sur la Dacia Sandero, voiture la plus vendue en Europe au premier semestre.

Le groupe, en ligne avec son objectif de réduire les coûts variables par véhicule d'environ 400 euros par an, s'est fixé pour ambition de devenir le constructeur automobile européen de "référence".

"Ça veut dire avoir des véhicules qui sont reconnus comme différenciants, qui créent la tendance dans le marché européen", a poursuivi François Provost. "Ça veut dire produire en Europe au meilleur niveau et face à la concurrence mondiale, quelle qu'elle soit."

(Reportage Gilles Guillaume et Nick Carey, édité par Benoit Van Overstraeten)