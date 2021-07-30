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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault reste prudent pour le S2 avec les matières 1ères et les puces
information fournie par Reuters30/07/2021 à 09:24

30 juillet (Reuters) -

* RENAULT PREVOIT UNE HAUSSE DU MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN D'ENVIRON 10% EN 2021 PAR RAPPORT A 2020, DE PLUS DE 10% POUR L'EURASIE ET DE PLUS DE 15% POUR LE LATAM-SLIDES

* RENAULT-LE FREE CASH FLOW A ETE POSITIF AU S1 AVANT RESTRUCTURATION, L'OBJECTIF EST DE POURSUIVRE SUR CETTE VOIE-DE MEO

* RENAULT CONFIANT D'ATTEINDRE SES OBJECTIFS EUROPÉENS DE CO2 D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE-DE MEO

* RENAULT EST ENVIRON 2 ANS ET DEMI EN AVANCE SUR SON OBJECTIF DE MARGE OPERATIONNELLE-DE MEO

* RENAULT-L'AMÉLIORATION DU RESULTAT FINANCIER AU S1 EST NOTAMMENT LA CONSEQUENCE DE LA DECISION DE REMBOURSER UN MILLIARD D'EUROS DU PRET DE L'ÉTAT DE CINQ MILLIARDS D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE-CFO

* RENAULT-LES DEPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT ET CAPEX DEVRAIENT ETRE INFÉRIEURES A 4 MILLIARDS D'EUROS SUR L'ANNÉE-CFO

* RENAULT ESPERE AVOIR LA CONFIRMATION D'ICI LA PUBLICATION DU CA DU T3 DE LA LEVÉE DES RESTRICTIONS DE LA BCE SUR LE DIVIDENDE DE RCI BANK-CFO

* RENAULT FAIT DU "TRES BON TRAVAIL" AVEC NISSAN AU SEIN DE L'ALLIANCE, L'ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES EST MAINTENANT TRES DIFFERENT-DE MEO

* RENAULT AURA UNE POSITION FORTE SUR LE SEGMENT DES CITADINES ELECTRIQUES DANS LES ANNEES A VENIR-DE MEO

* RENAULT-LE T3 SERA ENCORE DIFFICILE EN TERME D'APPROVISIONNEMENT DE PUCES, LA SITUATION POURRAIT COMMENCER A S'AMÉLIORER A PARTIR DU T4-DE MEO

* RENAULT-L'IMPACT DE L'INFLATION DES MATIERES PREMIERES AU S2 SERA D'AU MOINS 500-600 MILLIONS D'EUROS, BIEN PLUS ELEVÉ QUE LES 76 MILLIONS D'EUROS DU S1-CFO

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(Reporting By Gilles Guillaume)

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