 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 781,27
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault : repart à l'assaut des 35,4E
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 10:06

Renault repart à l'assaut de la résistance des 35,4E (testé les 18/19 septembre) avec toujours ces 2 objectifs : retracer l'ex-support des 38,4E du 20 juin, puis combler le 'gap' des 40,9E du 15 juillet dernier.

Valeurs associées

RENAULT
35,4400 EUR Euronext Paris +3,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank