(CercleFinance.com) -Renault -à l'image du secteur auto- a été délaissé ce 23 août : le titre reflue jusque sous 37E et pourrait rapidement venir tester le récent support des 36E du 18 août.

L'étape suivante sera le test du support bien identifiable à 35,4E.







Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.58%