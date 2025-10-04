 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,54
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault réfléchit à des réductions de coûts, la presse évoque 3.000 suppressions de postes
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 12:15

Renault RENA.PA a dit samedi mener des "réflexions" "face aux incertitudes du marché automobile" et un "contexte extrêmement concurrentiel" mais assuré qu'aucune décision n'était prise concernant d'éventuelles suppressions de postes, au lendemain d'un article de L'Informé évoquant un projet de 3.000 suppressions de postes dans le monde.

Selon le média en ligne, ce plan du constructeur automobile français "devrait aboutir à réduire de 15% le nombre de salariés dans les services supports, c'est-à-dire les ressources humaines, la finance, le marketing" et le siège de Boulogne-Billancourt serait affecté.

Une source citée par L'Informé a déclaré qu'une décision finale devrait être arrêtée d'ici la fin de l'année.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Renault a déclaré qu'"à ce jour, nous n’avons aucun chiffre à communiquer car aucune décision n’est prise".

"Face aux incertitudes du marché automobile et face au contexte extrêmement concurrentiel, nous confirmons avoir des réflexions sur des axes de simplification, de vitesse d’exécution et d’optimisation de nos frais fixes", a-t-il ajouté.

Renault employait 98.636 personnes dans le monde à la fin de l'an dernier.

Le groupe a fait état fin juillet d'une perte nette, part du groupe, de 11,18 milliards d'euros au premier semestre, conséquence notamment d'une perte exceptionnelle de 9,3 milliards sur sa participation dans Nissan dont il a modifié la méthode de comptabilisation.

Le groupe au losange, qui a nommé François Provost nouveau directeur général pour remplacer Luca de Meo, parti diriger le groupe de luxe Kering, a également annoncé qu'en excluant les impacts liés à Nissan - la perte exceptionnelle et la contribution négative aux résultats, qui n'affecteront plus le résultat les exercices suivants - son résultat net, part du groupe, fait apparaître un bénéfice de 461 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Ce chiffre a néanmoins été divisé par trois sur un an, reflet notamment de la dégradation observée sur le marché des véhicules utilitaires, des coûts associés à la montée en puissance des véhicules électriques et aux pressions commerciales dans un environnement plus concurrentiel.

(Rédigé par Geert De Clercq, version française Jean-Stéphane Brosse)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

RENAULT
35,780 EUR Euronext Paris +0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Agence spatiale européenne (ESA) a inauguré samedi en Australie une quatrième antenne spatiale profonde pour accroître les capacités de communications avec ses missions dans le système solaire ( AFP / Hugo MATHY )
    L'ESA inaugure sa quatrième antenne spatiale profonde
    information fournie par AFP 04.10.2025 13:15 

    L'Agence spatiale européenne (ESA) a inauguré samedi en Australie une quatrième antenne spatiale profonde pour accroître les capacités de communications avec ses missions dans le système solaire. La nouvelle antenne, d'un diamètre de 35 mètres, est installée sur ... Lire la suite

  • Un roselin sur une fontaine à Mexico, le 17 novembre 2010 ( AFP / Ronaldo Schemidt )
    Les animaux, ces grands médecins inconnus
    information fournie par AFP 04.10.2025 12:46 

    Pour les roselins, le campus de Mexico est une pharmacie à ciel ouvert: ces oiseaux y ramassent les mégots pour désinfecter leurs nids. Un exemple de "médication" animale, de plus en plus étudié par les scientifiques. Intriguées, deux écologues de cette université ... Lire la suite

  • FILE PHOTO: A logo of Renault is seen outside a Renault car dealer in Arnhem
    Renault réfléchit à des réductions de coûts, la presse évoque 3.000 suppressions de postes
    information fournie par Reuters 04.10.2025 12:40 

    Renault a dit samedi mener des "réflexions" "face aux incertitudes du marché automobile" et un "contexte extrêmement concurrentiel" mais assuré qu'aucune décision n'était prise concernant d'éventuelles suppressions de postes, au lendemain d'un article de L'Informé ... Lire la suite

  • Le ministre démissionnaire de l'Economie Eric Lombard à la sortie de l'Elysée, le 3 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Budget: Lombard croit à des "compromis possibles" avec la gauche
    information fournie par AFP 04.10.2025 11:43 

    Le ministre démissionnaire de l'Economie Eric Lombard assure samedi qu'existent "des pistes de compromis possibles avec plusieurs forces de gauche" sur le budget, à commencer par le Parti socialiste, à l'heure où Sébastien Lecornu cherche un accord au-delà de la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank