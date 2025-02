Renault: recrute le DRH de Capgemini information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce le recrutement de Bruno Laforge, jusqu'à présent DRH chez Capgemini. Celui-ci rejoindra le Losange à compter du 1er avril 2025 pour en devenir le nouveau DRH.



Il succédera ainsi à François Roger et sera membre de la 'Leadership Team', rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group.



Renault précise que Bruno Laforge, 56 ans, a effectué la majorité de sa carrière au sein des Ressources Humaines, dans différents secteurs centrés sur la tech (Entreprises de Services Numériques, Pharmacie, Pétrole et Gaz, Automobile).





