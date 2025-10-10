 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,82
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault récompensé pour des innovations dans l'après-vente
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 08:50

En amont du salon EQUIP AUTO, qui se déroulera du 14 au 18 octobre à Paris, Renault Group indique que sa marque de peinture Ixell a reçu un trophée pour son robot Ixell Paint Assistant, développé en partenariat avec Paint Go.

De même, le constructeur automobile au losange annonce que The Future Is Neutral, sa filiale conjointe avec Suez, s'est vu attribuer un trophée pour son offre pionnière de remanufacturing dédiée aux véhicules électriques.

De plus, pour la cinquième année consécutive, son réseau des garages multimarques MOTRIO a été reconnu par Allo Garage comme le premier réseau 'meilleur garage de France'. 'Plus de 50% des 600 meilleurs garages français sont des réparateurs MOTRIO', précise-t-il.

Valeurs associées

RENAULT
35,2700 EUR Euronext Paris +0,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank