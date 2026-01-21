 Aller au contenu principal
Renault : rebondit sur 31E, se redresse vers 33E
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:35

Renault s'était placé dans une situation délicate en enfonçant le support des 33E puis l'ex-plancher des 31,2E du 6 août 2025 puis également 31 mai et 26 octobre 2023.
Ce support cricial, légèrement entamé le 20 janvier tient bon finalement et l etitre rebondit sur 31E et se redresse vers 33E.
Le prochain objectif serait la MM100 qui gravite vers 34,7E puis 35,9E, ex-plancher du 3/10/2024

RENAULT
32,920 EUR Euronext Paris +3,36%
