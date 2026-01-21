Renault : rebondit sur 31E, se redresse vers 33E
21/01/2026
Ce support cricial, légèrement entamé le 20 janvier tient bon finalement et l etitre rebondit sur 31E et se redresse vers 33E.
Le prochain objectif serait la MM100 qui gravite vers 34,7E puis 35,9E, ex-plancher du 3/10/2024
Valeurs associées
|32,920 EUR
|Euronext Paris
|+3,36%
