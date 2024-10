Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: quatre 'collabs' pour accompagner la nouvelle R4 information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé mardi à l'occasion du Mondial de l'Auto toute une série de collaborations visant à accompagner la présentation de sa nouvelle Renault 4 électrique.



En attendant le lancement commercial de la Renault 4 E-Tech electric, prévue en 2025, la firme au losange a imaginé en collaboration avec plusieurs starts-up françaises une mini-caravane, un avion électrique, une moto électrique ainsi qu'une moto nautique électrique, autant de modèles inspirés de sa nouvelle citadine.



Développé avec l'entreprise toulousaine Aura Aero, l'appareil 'Intégrale E' est un avion biplace électrique long de 7,26 m avec une envergure de 8,78 m, affichant une autonomie d'une heure de vol avec une recharge de batterie en moins de trente minutes.



La caravane conçue avec la société nantaise Carapate Aventure, créée en 2019, fait de son côté revivre les 'teardrop trailers', ces mini-caravanes légères inventées aux Etats-Unis.



Fabriqués localement près de Nantes, ces équipements au design rétro disposent d'un système de couchage transformable en canapé, d'une cuisine intérieur-extérieur, pour un poids facile à tracter de 560 kg.



La moto électrique mise au point avec Ateliers HeritageBike, une start-up basée à Annecy, s'inspire, elle, du design des années 1980, avec une autonomie normée de 110 km.



Enfin, le Searider imaginé avec une start-up originaire des Alpes-Maritimes est une moto nautique pouvant atteindre 55 km/h sur l'eau grâce à deux moteurs électriques de 22 kW..



Ces quatre objectifs au design inspiré de Renault 4 seront disponibles à la pré-commande dès le salon de Paris pour une fabrication en petites séries et disponibles, comme Renault 4, au printemps prochain.





Valeurs associées RENAULT 38,93 EUR Euronext Paris -0,92%