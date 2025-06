Renault: prolonge sa collaboration avec l'AS Monaco information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Renault et l'AS Monaco annoncent la prolongation de leur collaboration pour la prochaine saison avec la mise en avant de Renault 4 E-Tech electric sur les maillots du club monégasque.



Le logo R4 apparaîtra sur la face avant du maillot de l'équipe lors des matchs de Ligue des Champions que les Rouge & Blanc disputeront la saison prochaine.



Le logo sera également visible sur l'espace ' pocket' de la tenue des joueurs lors des rencontres de Ligue 1, et bénéficiera d'une visibilité importante au Stade Louis-II et sur les divers supports de communication du club.



Renault fournira à l'AS Monaco, comme l'an passé, une flotte d'une vingtaine de véhicules électrifiés.



' En associant Renault 4 E-Tech Electric à l'AS Monaco, nous faisons rayonner une icône populaire française sur la scène européenne aux côtés d'un club de légende. Ce partenariat incarne notre volonté de conjuguer héritage et modernité, performance et responsabilité, avec l'élan d'un grand nom du football. ' a déclaré Arnaud Belloni, Directeur Marketing Monde, Renault.





