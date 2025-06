Renault: prise de participation dans Wandercraft information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 08:11









(CercleFinance.com) - Renault a finalisé une prise de participation minoritaire dans Wandercraft. Il s'agit de la première entreprise à développer, fabriquer et commercialiser des exosquelettes médicaux auto-équilibrés.



Wandercraft a développé une plateforme avancée pour des usages tels que la fabrication. Renault investit aux côtés des actionnaires existants de Wandercraft et de nouveaux investisseurs.



Renault et Wandercraft ont pour objectif d'assurer le développement de Calvin, une famille de robots de nouvelle génération, en premier lieu pour des usages industriels.



À un stade ultérieur, ce partenariat comprendra également l'industrialisation de robots et d'exosquelettes par Renault.



' Ce partenariat permettra d'accélérer l'automatisation et de développer des robots adaptés à nos usages industriels automobiles spécifiques, nous permettant ainsi de dédier nos équipes à des activités à plus forte valeur ajoutée et de soulager les opérateurs des tâches pénibles et peu ergonomiques ' a déclaré Thierry Charvet, directeur Industriel et Qualité, Renault.





