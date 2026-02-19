Renault prévoit une baisse de la marge en 2026, la pression sur les prix réduisant les bénéfices

Le bénéfice d'exploitation de Renault chute de 15 % malgré la hausse du chiffre d'affaires

Le constructeur automobile est confronté à un environnement commercial difficile en Europe

Les marges pour 2026 devraient se situer autour de 5,5 % contre 6,3 % l'an dernier

Dividende stable à 2,2 euros

Les actions chutent de près de 6% après une hausse initiale

(Ajoute le directeur général dans les paragraphes 5-6, les actions dans les paragraphes 1-2, les graphiques) par Gilles Guillaume et Dominique Patton

Le Groupe Renault RENA.PA a prévu des marges plus faibles pour 2026 jeudi, alors qu'il a fait état d'une baisse de 15 % de son bénéfice d'exploitation l'année dernière, ce qui a fait chuter ses actions alors que le constructeur automobile français est confronté à une pression croissante sur les prix de la part de ses rivaux chinois et traditionnels.

Les actions de Renault étaient en baisse de près de 6% à 1050 GMT alors que le marché digérait les résultats du groupe, dirigé par le nouveau directeur général François Provost depuis l'été.

Renault avait mis en garde contre l'affaiblissement des marges en juillet après que les conditions du marché se soient détériorées au deuxième trimestre, en particulier sur le marché européen des fourgonnettes où la marque Renault est leader.

Alors que Renault a déclaré que ses activités liées aux fourgonnettes connaîtraient une nouvelle croissance en 2026, la concurrence féroce dans le secteur des voitures particulières devrait se poursuivre avec l'arrivée de nouvelles marques chinoises en Europe et la poursuite d'une stratégie commerciale agressive de la part de son grand rival Stellantis pour regagner des parts de marché.

"L'année dernière, plusieurs concurrents ont beaucoup insisté sur les prix. Ce n'est pas notre stratégie", a déclaré Provost aux analystes lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que Renault était "prêt à combattre" la concurrence chinoise avec des coûts plus bas et un rythme rapide de lancement de nouveaux modèles tels que la nouvelle Clio 6 ou la Twingo de nouvelle génération.

"Je ne sous-estime pas la forte poussée chinoise... mais je pense qu'avec notre stratégie, notre recette, nous serons capables de soutenir la croissance en Europe dans les années à venir", a-t-il ajouté.

Renault a enregistré un bénéfice d'exploitation de 3,6 milliards d'euros (4,24 milliards de dollars) pour 2025, en ligne avec les prévisions du consensus des analystes compilées par l'entreprise. Les pressions sur les prix ont représenté plus de 700 millions d'euros de la baisse du bénéfice.

Renault a enregistré une marge opérationnelle de 6,3 % pour l'année dernière, en baisse par rapport au record de 7,6 % de l'année précédente, et a déclaré qu'il visait environ 5,5 % en 2026 et entre 5 % et 7 % à moyen terme.

Entre-temps, la croissance des marchés étrangers a permis à Renault d'augmenter ses volumes de ventes de 3,2 % en 2025 pour atteindre 2,34 millions de véhicules, et de porter son chiffre d'affaires à 57,9 milliards d'euros, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente.

Renault mise sur son SUV Duster pour développer ses activités en Inde , tout en se développant en Amérique du Sud, dans le but de réaliser des économies d'échelle et de réduire sa dépendance à l'égard de l'Europe.

Mais la rentabilité a également été plus faible sur les marchés étrangers et Renault continuera à viser une réduction des coûts variables d'environ 400 euros par véhicule, a déclaré son directeur financier Duncan Minto aux journalistes lors d'un appel, après avoir atteint cet objectif en 2025.

Renault a annoncé une perte nette annuelle en part du groupe de 10,9 milliards d'euros, sa première perte en cinq ans, en grande partie due à la dépréciation exceptionnelle de 9,3 milliards d'euros en juillet sur sa participation dans Nissan

7201.T , un partenaire en difficulté.

Le groupe a déclaré qu'il verserait un dividende de 2,20 euros, inchangé par rapport à 2024.

Les actions Renault ont chuté de 25% en 2025 et sont en baisse d'environ 8% depuis le début de l'année, moins que Stellantis STLAM.MI qui a baissé de 30%.

(1 $ = 0,8484 euro)