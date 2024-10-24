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Renault prévoit un T4 en forte croissance grâce aux nouveaux lancements - DirFin
information fournie par Reuters 24/10/2024 à 07:24

Renault SA RENA.PA :

* RENAULT PRÉVOIT UN T4 EN FORTE CROISSANCE GRÂCE AUX NOUVEAUX LANCEMENTS - DIRFIN

* LES NOUVEAUX LANCEMENTS ONT REPRÉSENTÉ 18% DES FACTURATIONS AU T3 CONTRE 5% EN MOYENNE SUR LE S1 - DIRFIN

* TROP TÔT POUR PARLER DE LA GUIDANCE D'UNE MARGE À DEUX CHIFFRES À L'HORIZON 2030, PAS DE CHANGEMENT POUR LE MOMENT - DIRFIN

* CONSTRUIT SON BUDGET SUR L'HYPOTHÈSE QU'IL SERA CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES DE CO2 EN 2025, MAIS L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTEURS AURONT UN PROBLÈME SI L'ÉLECTRIQUE RESTE AU NIVEAU ACTUEL - DIRFIN

* PRÉVOIT UN MIX PRODUIT SIGNIFICATIVEMENT PLUS ÉLEVÉ AU T4 - DIRFIN

Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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