Renault SA RENA.PA :
* RENAULT PRÉVOIT UN T4 EN FORTE CROISSANCE GRÂCE AUX NOUVEAUX LANCEMENTS - DIRFIN
* LES NOUVEAUX LANCEMENTS ONT REPRÉSENTÉ 18% DES FACTURATIONS AU T3 CONTRE 5% EN MOYENNE SUR LE S1 - DIRFIN
* TROP TÔT POUR PARLER DE LA GUIDANCE D'UNE MARGE À DEUX CHIFFRES À L'HORIZON 2030, PAS DE CHANGEMENT POUR LE MOMENT - DIRFIN
* CONSTRUIT SON BUDGET SUR L'HYPOTHÈSE QU'IL SERA CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES DE CO2 EN 2025, MAIS L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTEURS AURONT UN PROBLÈME SI L'ÉLECTRIQUE RESTE AU NIVEAU ACTUEL - DIRFIN
* PRÉVOIT UN MIX PRODUIT SIGNIFICATIVEMENT PLUS ÉLEVÉ AU T4 - DIRFIN
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(Rédaction de Gdansk)
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