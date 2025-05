Renault: présentera sa concept-car Renault 4 à Roland-Garros information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Renault annonce que son concept-car Renault 4 Savane 4x4 sera présenté en première mondiale lors du tournoi de Roland-Garros 2025, dont il est partenaire premium.



Inspiré par l'esprit des ' gentlemen explorateurs ', ce modèle chic et tout-terrain intègre une transmission intégrale permanente grâce à deux moteurs électriques.



Il se distingue par sa teinte Vert Jade, ses boucliers en impression 3D et un intérieur raffiné en Brun Profond.



Le constructeur met également à l'honneur Renault 5 Turbo 3E, exposée pour la première fois au public, et la série spéciale Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros.



Une flotte de 187 véhicules assurera les transports officiels du tournoi. Renault mettra aussi en avant ses initiatives ' La Lignée ' et ' Give Me 5 '.





