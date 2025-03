Renault: présente ses futurs utilitaires 100% électriques information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Avec Estafette, Goelette et Trafic, Renault dévoile les noms de sa future gamme de véhicules utilitaires censée marquer 'un renouveau du segment'.



Cette nouvelle gamme de fourgons E-Tech 100 % électrique est conçue pour répondre aux différents besoins des professionnels. Présentée comme 'complète, flexible et évolutive', cette nouvelle gamme est bâtie autour de l'architecture SDV (Software Defined Vehicle) développée par Ampere.



Les trois véhicules seront produits en France, à l'usine Renault Group de Sandouville, et disponibles à partir de 2026.







Valeurs associées RENAULT 47,34 EUR Euronext Paris -0,57%