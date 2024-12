Renault: prend acte des annonces de Nissan et Honda information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Nissan et Honda ont annoncé la signature d'un protocole d'entente (PE) afin d'entamer des discussions en vue d'une fusion entre les deux sociétés.



Renault Group prend acte des annonces faites aujourd'hui par Nissan et Honda, qui sont encore à un stade préliminaire.



'En tant qu'actionnaire principal de Nissan, Renault Group envisagera toutes les options dans le meilleur intérêt du Groupe et de ses parties prenantes' indique la direction.



'Renault Group poursuit l'exécution de sa stratégie et le déploiement de projets créateurs de valeur pour le Groupe, y compris ceux lancés dans le cadre de l'Alliance'.





Valeurs associées RENAULT 46,40 EUR Euronext Paris -0,90%