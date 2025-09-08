Renault poursuivra sa transformation dans son prochain plan-DG

(Actualisé avec précisions, citations)

par Gilles Guillaume

Le futur plan stratégique de Renault RENA.PA s'inscrira dans la continuité du plan "Renaulution" porté par Luca de Meo, a déclaré lundi le nouveau directeur général du constructeur automobile français, François Provost, qui a récemment succédé à l'Italien parti diriger le groupe de luxe Kering PRTP.PA .

Le futur plan, dont la présentation envisagée initialement à l'automne a été reportée au début de l'année prochaine après le départ brutal de Luca de Meo, prévoit une offensive produit aussi forte que sur les dernières années, notamment en Europe, a ajouté François Provost en marge de la présentation de la nouvelle Clio 6 au salon de l'automobile de Munich en Allemagne.

L'autre priorité du plan sera de croître à l'international, notamment en Amérique latine et en Inde, a indiqué le dirigeant, spécialiste des partenariats grâce auxquels Renault est resté dans la course à l'électrification et aux logiciels malgré une taille inférieure à nombre de ses concurrents.

Le groupe au losange a notamment innové en créant une entité dédiée à l'électrique et aux logiciels, Ampère, ainsi qu'une JV avec Geely dans le métier historique des motorisations thermiques et hybrides, Horse Powertrain.

L'objectif est d'avancer sur deux pieds dans un environnement mouvant en terme d'appétence des consommateurs pour la voiture à batterie et d'interrogations sur les contours définitifs de la réglementation européenne sur le CO2, qui prévoit l'interdiction des moteurs thermiques en 2035.

Nommé fin juillet pour remplacer Luca de Meo - l'architecte du redressement et de la première phase de la transformation de Renault -, François Provost a remanié en septembre son équipe de direction afin de conserver une architecture et un état d'esprit agiles face à la concurrence accrue des nouveaux entrants chinois en Europe.

Il a notamment nommé le directeur général de la marque Renault au poste nouvellement créé de "Chief growth officer" pour renforcer les synergies entre les marques du groupe et une cadre de Mercedes à la tête de la marque low cost Dacia.

"Aujourd'hui nos compétiteurs chinois sont les meilleurs, on les a 'benchmarkés', on sait ce qu'il faut faire et nous avons la capacité de le faire en Europe, avec l'écosystème européen, c'est la seconde priorité de ce plan", a dit François Provost.

Il en veut pour preuve que, si le temps de développement de la future Twingo électrique a été ramené à 21 mois seulement parce qu'une grande partie du développement a été effectuée en Chine, la nouvelle Clio 6 a été développée en trois ans, contre quatre pour la génération précédente, cette fois sans apport chinois mais grâce aux seules ressources internes du groupe.

François Provost a également annoncé qu'une batterie de chimie LFP, plus abordable que le NMC, serait proposée l'an prochain sur l'ensemble des voitures électriques que le groupe commercialise actuellement - Mégane, Scenic, R5 et R4 - dans le cadre de son objectif de réduire de 40% le coût d'un véhicule électrique sur une génération, soit entre 2023 et 2028.

"L'année prochaine, on aura une deuxième batterie, LFP, sur toutes les voitures existantes de Renaulution. Je ne connais pas beaucoup de constructeurs non chinois capables de le faire en Europe", a-t-il dit.

(Reportage de Gilles Guillaume; édité par Benjamin Mallet et Jean Terzian)