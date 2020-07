Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Perte nette record au S1 avec Nissan et le Covid Reuters • 30/07/2020 à 07:38









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Renault RENA.PA a fait état jeudi de la plus lourde perte de son histoire au premier semestre sous l'effet conjugué des difficultés de son partenaire Nissan 7201.T , de l'épidémie de coronavirus et de la restructuration de ses propres activités pour tenter de redresser la barre. Le groupe au losange a accusé une perte nette, part du groupe, de 7,292 milliards d'euros, alors qu'il affichait l'an passé à pareille époque un bénéfice net de 790 millions. Sur l'ensemble de 2019, il avait déjà accusé une légère perte de 141 millions, sa première en dix ans. "Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la situation sanitaire, aussi bien pour l'Europe que pour les pays émergents, le groupe estime ne pas être en mesure de fournir une prévision de résultat fiable pour l'exercice", a indiqué le constructeur dans un communiqué. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +0.99% RENAULT Euronext Paris -2.02%