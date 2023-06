Renault: perspectives revues à la hausse pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce revoir à la hausse ses perspectives pour l'année 2023. Le Losange vise ainsi une marge opérationnelle du groupe entre 7 et 8% (et non plus supérieure ou égale à 6%) et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (et non plus supérieur ou égal à deux milliards).



Au cours actuel, le PER 2023 de Renault est d'un peu près de 4 fois avec un rendement proche de 3%.