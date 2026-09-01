Renault perd du terrain, plombé par les chiffres des immatriculations en août

Le marché français des voitures particulières poursuit sa progression mais le Losange apparaît en difficulté tandis que les marques chinoises accélèrent.

Dans une note publiée ce matin et s'appuyant sur les chiffres de la Plateforme automobile (PFA), UBS rapporte que Renault a enregistré une baisse de 4,6% de ses immatriculations en France au cours du mois d'août (par rapport à août 2025) alors que le marché des voitures particulières a progressé de 7,4% dans le même temps.

Le marché a aussitôt sanctionné le Losange, dont le titre recule de 3,3% en fin de matinée à Paris, autour des 28,7 euros.

Depuis le début de l'année, la part de marché de Renault a diminué de 0,4 point. De son côté, Stellantis fait mieux avec des immatriculations en hausse de 4,6%, tandis que Peugeot est stable et que Citroën progresse de 5%.

UBS estime que les ventes françaises ont augmenté d'environ 3% à 4% sur juillet-août, après correction des jours de vente. La banque prévoit une croissance du marché de 2% en 2026, après une baisse de 5% en 2025, tout en signalant un léger potentiel de hausse lié au dispositif de leasing social.

La banque met en avant l'envolée des marques chinoises, dont les ventes progressent à un rythme à trois chiffres en France. Plus largement en Europe, UBS rapporte que les importations de véhicules en provenance de Chine atteignent désormais un rythme annualisé d'environ 3,3 millions d'unités, soit 1,4 million de plus qu'en 2025.