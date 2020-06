Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Pas de vote cette année sur un dividende-Pdt Reuters • 19/06/2020 à 16:58









19 juin (Reuters) - Renault SA RENA.PA : * RENAULT-LA DG PAR INTÉRIM ESTIME QUE LE MONTANT DE DEUX MILLIARDS D'EUROS DU PLAN D'ÉCONOMIES EST LE BON POUR AVANCER SANS OBÉRER L'AVENIR * RENAULT EST LARGEMENT "ON TRACK" SUR LA RÉDUCTIONS DES COUTS FIXES DANS L'INGÉNIERIE-DIRECTEUR RESEARCH AND DEVELOPMENT * RENAULT EST AUJOURD'HUI EN LIGNE AVEC SA TRAJECTOIRE SUR LES 95 GRAMMES DE CO2-DG PAR INTÉRIM * RENAULT CONFIANT DANS SA CAPACITÉ DE SE CONFORMER AUX OBJECTIFS DE CO2 A LA FIN 2020-DG PAR INTÉRIM * RENAULT-IL N'Y AURA PAS DE VOTE CETTE ANNÉE SUR UNE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE, LE SUJET SERA RÉEXAMINÉ L'AN PROCHAIN-PDT Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.86%