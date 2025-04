Renault: partenariat prolongé avec Jean-Michel Jarre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 15:38









(CercleFinance.com) - Renault annonce une prolongation pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'en 2028, de son partenariat initié en 2022 avec le compositeur Jean-Michel Jarre pour 'développer de nouvelles expériences sonores à bord des véhicules de la marque'.



Jean-Michel Jarre et son équipe travaillent en effet en collaboration étroite avec les équipes d'ingénierie et design UX/UI du Technocentre de Renault, ainsi que des partenaires comme l'Ircam et les fournisseurs audio.



'L'environnement sonore immersif né de la collaboration 'Renault x JMJ' explorera de nouveaux domaines comme la contextualisation sonore et musicale, grâce entre autres à l'apport de technologies comme l'IA', précise le constructeur au losange.





Valeurs associées RENAULT 41,5600 EUR Euronext Paris -1,07%