Renault:partenariat pour sensibiliser à la sécurité routière

(CercleFinance.com) - Renault Group et le Secrétariat de l'Envoyé Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière annoncent un partenariat pour sensibiliser à la sécurité routière dans le monde.



Tout au long des deux ans du partenariat, Renault Group apportera aux actions de l'Envoyé Spécial son expertise de constructeur automobile engagé en matière de sécurité routière.



Cet engagement de Renault Group soutient l'objectif des Nations Unies pour la sécurité routière, qui vise à réduire de moitié les décès et les blessures dus aux accidents de la route dans le monde.



'En apportant des solutions pour rendre nos voitures encore plus sûres et en poussant l'innovation partout où cela a du sens. Nous innovons donc dans les technologies, mais aussi à travers des actions qui ont le potentiel de rendre la mobilité plus sûre en mettant partout le sujet en haut de l'agenda ”, indique Luca de Meo, Directeur général de Renault Group.





