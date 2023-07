Renault: ouverture des commandes pour la Nouvelle Clio information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 16:29

(CercleFinance.com) - Renault annonce que sa gamme de Nouvelle Clio est ouverte à la commande à compter de ce jour, pour des livraisons aux clients à partir de septembre.



Sa gamme de motorisations est présentée comme 'la plus complète de sa catégorie' : full hybride, bicarburation essence/GPL, essence et Diesel.



'L'un des atouts de Nouvelle Clio est son moteur E-Tech full hybrid 145 chevaux combinant plaisir de conduite, performance et économies (4,2 l/100 km et 95 grammes de CO par kilomètre, norme WLTP)', souligne le Losange.



Renault ajoute que la Nouvelle Clio profite 'd'un caractère sportif plus marqué, à la fois statutaire, vibrant et émotionnel'. N