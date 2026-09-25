Renault officialise un plan d'investissement en Espagne

Le groupe a dévoilé une enveloppe de 600 millions d'euros pour l'Espagne sur la période 2026-2030. Elle est destinée à soutenir le déploiement du plan stratégique futuREady et vise à préparer les sites industriels et d'ingénierie du groupe à une nouvelle phase axée sur l'excellence opérationnelle, l'innovation technologique et l'électrification.

Ces investissements combinent les fonds propres du constructeur automobile et des aides publiques nationales et régionales dédiées à la transformation industrielle et à la mobilité durable. Le projet bénéficie de l'appui du gouvernement espagnol ainsi que de la Junta de Castille-et-Léon.

Ce choix stratégique s'appuie sur la compétitivité et la qualité des usines espagnoles, ainsi que sur l'accord social issu de la signature de la convention collective 2026-2028 avec les partenaires syndicaux.

Le plan futuREady prévoit l'attribution de plusieurs projets industriels majeurs aux sites de Valladolid et Palencia : cinq nouveaux modèles, une nouvelle ligne d'assemblage de batteries et l'arrivée de la plateforme RGEV Medium 2.0 (une architecture électrique de nouvelle génération 800 volts, jusqu'à 750 km d'autonomie WLTP et recharge rapide en 10 minutes).

Cet investissement massif renforce le rôle de l'Espagne comme pôle stratégique d'ingénierie et de production pour le groupe à l'échelle européenne, tout en offrant de la visibilité industrielle à ses sites locaux pour les prochaines années.